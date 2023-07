Meld je AED aan en zorg dat hij altijd bereikbaar is

SUDWEST-FRYSLAN - AED’s… je ziet ze steeds meer. Dat is een geluk, want er zijn al heel wat levens mee gered. Toch is er nog een weg te gaan. Veel AED’s zijn vaak niet aangemeld in het oproepsysteem. Of ze hangen op een plek waar je niet bij kunt. Samen met de Hartstichting willen we dit graag veranderen. Help jij mee?

Waar hangen AED’s?

De Hartstichting bracht, met oproepsysteem HartslagNu, in kaart waar nog 24/7 AED’s missen, zowel bereikbare als aangemelde AED’s. Op de website van De Hartstichting zie je de plekken waar AED’s missen of niet aangemeld zijn. Nog geen AED?

Staat er op het AED-overzicht een rode stip in jouw buurt en is er inderdaad nog geen AED? Dan kun je een actie opzetten om samen als buurt een AED te kopen. Dit kun je organiseren via de website van Buurtaed. Heb je onze hulp nodig bij het opzetten van een idee, wens of initiatief? Kijk dan ook eens op de pagina Idee, wens of initiatief.

Wel een AED? Meld deze aan!

Het is belangrijk dat de AED in jouw buurt in het oproepsysteem staat. Als iemand een hartstilstand bij 112 meldt, krijgen burgerhulpverleners uit de omgeving direct een melding met informatie waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Elke seconde telt, dus je moet de AED snel kunnen vinden. Meld je AED hier aan

Zorg dat je AED bereikbaar is!

Af en toe hangen AED’s in gebouwen of achter hekken die ’s avonds dichtgaan. Hartstilstanden kunnen ook na sluitingstijd plaatsvinden en dan zijn die AED’s niet bereikbaar. Is jullie AED na sluitingstijd niet bereikbaar? Probeer dan of je de AED toch 24/7 bereikbaar kunt maken