Meld je aan voor de Hackathon ‘Betaalbaar starten op de woningmarkt’

SNEEK-Starters op de woningbouwmarkt hebben ook in Súdwest-Fryslân veel moeite om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Daarom organiseren wij op vrijdag 25 maart de hackathon ‘Betaalbaar starten op de woningmarkt’. Starters buigen zich dan samen met woningbouw-experts, over de vraag hoe de gemeente betaalbare starterswoningen kan realiseren.

Een dag lang dagen inwoners uit 89 dorpen en steden, makelaars, projectontwikkelaars en vernieuwers elkaar uit over het woningvraagstuk. Met als doel oplossingen te bedenken om betaalbare woningen voor starters mogelijk te maken. Iedereen is welkom, of je nu al veel ervaring hebt op het gebied van woningbouw of niet. Het wordt een dag van hard werken, veel kennis opdoen en hopelijk ontstaan er gedurende de dag een aantal mooie samenwerkingen.

Deelnemers worden tijdens de hackathon begeleid door ervaren procesbegeleiders en gaan in multidisciplinaire teams aan de slag. Er worden ervaringen met elkaar gedeeld, zodat er verschillende perspectieven ontstaan rondom het vraagstuk. Zo delen deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, de woningmarkt, economen en historici hun ervaringen. Aan het einde van de dag pitchen de teams hun ideeën aan een vakjury.

Wethouder Wonen, Mark de Man kijkt uit naar de hackathon: “Het woningmarkt-vraagstuk dat er ligt is complex, vooral het realiseren van betaalbare starterswoningen. Door het organiseren van deze hackathon hopen we samen met starters op de woningmarkt en vak experts te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen die we gemeente breed in kunnen zetten.”

Het belooft een inspirerende dag te worden. Iedereen kan gratis meedoen.

Meld je aan voor de hackathon

Onder de aangemelde starters worden een aantal wooncheques verloot t.w.v. € 50.