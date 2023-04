Meisjes D VC Sneek Nederlands kampioen volleybal

SNEEK - Nederland kent weer eens een Friese kampioen bij het volleybal. De meisjes D van VC Sneek veroverden namelijk in Middelbeers deze felbegeerde titel en mogen zich in hun categorie de beste volleybalsters van het land noemen. Naast dit succes waren er vierde plaatsen voor de meisjes A en meisjes B van de Sneker club die daarmee aantoonde prominent aanwezig te zijn op toernooien waar het gaat om de knikkers.

Van Friesland naar Brabant en Limburg

De gehele Sneker afvaardiging moest met drie teams naar het Zuiden afreizen want de meisjes A speelden in Panningen, de B-meiden in Meijel, terwijl de meisjes D in Middelbeers acteerden. Geen afstanden om al voor dag en dauw de reis vanuit Friesland richting Brabant en Limburg te ondernemen en dus een dag eerder met elkaar om op een centrale plaats te overnachten. Blijkbaar waren de meiden goed uitgerust want in de poulewedstrijden oogden de Sneker meiden okselfris.

Meisjes D

Meisjes D bestaande uit Sanne van Wieren, Emma van Amersfoort, Merle Haak, Steffi Raymann, Ilse Tjepkema, Nikki Meijs, Suze Feenstra, Evie Zijlstra, Noor van der Wal konden in polonaise-optocht richting de bus. De jeugdige Sneker meiden wisten in de finale overtuigend af te rekenen met Sliedrecht Sport dat met 25-21 en 25-17 in het stof beet. In de kruisfinale hadden de roodhemden van Janice Johnson nipt van Sudosa Desto gewonnen met 25-21 en 27-25. Een hele mooie prestatie die gezien mag worden en een Nederlandse titel om mee te pronken!

Meisjes A

Meisjes A bestaande Rixt Posthuma, Anna d Graaf, Sophie Oldenburger, Albertine van der Goot, Femke Alberda, Ilse Baanstra, Jetske de Boer, Anna Posthuma, Elke Swieringa, Maureen Westerhof, Julia van der Glas en Silke Zeinstra met de trainers/coaches Antsje Cnossen en Bryan de Haas kwam ook goed de poule door. In de kruisfinale was Dynamo vele maten te groot getuige de setstanden 25-15 en 25-14. Niet vreemd met een aantal Apeldoornse meiden uit het eerste team dat in de eredivisie uitkomt. Om de strijd om de derde en vierde plaats haalden de Friezinnen nog bijna er een derde set uit tegen Rivo Rijssen na, maar de Overijsselse ploeg had net de langste adem. (28-26)

Meisjes B

Meisjes B van VC Sneek met Lisa Raymann, Gerda Sybrandy, Pleun Strikwerda, Zoë van der Kooy, Marrit Bergstra, Tamar Zijlstra, Jada Bil, Sigrid Bom, Marilyn Mulder, Gwen Meijs, Suze Zijlstra en Danique Boers liepen tegen een 1-2 nederlaag aan tegen Dynamo in de kruisfinale. In de derde set kwamen de Snekers net te kort. (12-15) De pijp was daarna een beetje leeg getuige het drie sets verlies tegen Trivos, maar dat kon de trainers/coaches Simone Siemonsma en Caroline Yntema niet minder trots maken. “ Een mooie vierde plaats. Daar kunnen we mee thuis komen”, aldus Caroline Yntema.

VC Sneek op de kaart

Al met al een resultaat waar VC Sneek prima voor de dag kwam. Een Nederlands kampioen en twee teams bij de beste vier teams van Nederland. Er zijn verenigingen die dit graag zouden kunnen melden. De Friezinnen hebben VC Sneek op een uitstekende wijze weer op de vaderlandse kaart gezet.

Bron: VC Sneek