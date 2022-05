Meisjes C VC Sneek Nederlands volleybalkampioen bij NOJK

PANNINGEN/VALKENSWAARD - Zit men in Barcelona op het puntje van de stoel als deplaatselijke FC speelt, in Panningen en Valkenswaard zat het Sneker legioen te watertanden van plezier. Hoe verder de afstand hoe beter de prestaties moeten de jeugdteams van VC Sneek gedacht hebben, want zowel de meisjes B als meisjes C boekten geweldige resultaten.

Nederlands kampioen

De meisjes C van VC Sneek wonnen met overmacht de finale tegen Orion uit Doetinchem en mogen zich Nederlands volleybal kampioen noemen. Ook voor de meisjes B was het een succesvol toernooi, want de meiden van Caroline Yntema en Simone Siemonsma werden weliswaar in de kruisfinale uitgeschakeld, maar wisten toch uiteindelijk op een zeer verdienstelijke vierdeplaats te eindigen in het nationale volleybalgeweld.

Meisjes C bestaande uit Marrit Bergsma, Gerda Sybrandy, Lisa Rayman, Sigrid Blom, Gwen Meijs, Tamar Zijlstra, Quinty Halbersma, Janna Kloek, Nova Cruijs en Kim van de Graaf haalde een huzarenstukje uit in Panningen. In het Limburgse was het rond en op het veld helemaal rood gekleurd, want de meiden van Lisette Dikkerboom, Elise Kroontje en Caroline Zijlstra werden met overmacht Nederlands kampioen. De Snekers speelden eerst gelijk tegen Apolloen wonnen overtuigend van Limes. “Sterke serve en meer vertrouwen”, zag Caroline Zijlstra. Na het verlies in de eerste set tegen Orion won VC Sneek de tweede set en dat was genoeg voor de kruisfinale.

Koele kikker

Daarin trof men ook Dynamo Apeldoorn hetgeen een zenuwslopende eerste set opleverde met daarin VC Sneek als de koele kikker. (28-26) De mentale tik dreunde blijkbaar nog lang na want in de tweede set hadden de Snekers weinig te duchten van het lamgeslagen Dynamo. In de finale trof men andermaal Orion. VC Sneek liet er geen gras over groeien want als je met 25-15 en 25-11 wint ben je zeer overtuigend de beste van Nederland!

Meisjes B bestaande uit Femke Alberda, Marilyn Mulder, Melanie Zwerver, Maureen Westerhof, Elise Zijlstra, Suze Zijlstra, Pleun Strikwerda, Danique Boers, Anna van der Graaf, Sophie Oldenburger, Emma Kumbangsila en Rixt Posthuma kende een wat stroeve start tegen Rivo Rijssen maar wisten de schade te beperken door de tweede set te winnen. “De meiden stonden in de eerste set strak van de spanning, ”constateerde Caroline Yntema.

Ringetje

Tegen het Asser Sudosa was het spel om door een ringetje te halen en wonnen de Friezinnen met 25-23 en 25-19. In de kruisfinale trof men DynamoApeldoorn dat een aardige reputatie heeft opgebouwd met goede jeugd. De Sneker meiden konden niet stunten en verloren met 25-21 en 25-19. “Prima gespeeld, maar Dynamo was gewoon beter”, aldus Caroline Yntema eerlijk. In de strijd om de derde en vierde plaats sleepten de Friese formatie er nog een derde set uit, maar dat dat was niet genoeg voor de winst tegen Sliedrecht.

VC Sneek beleefde dus een hoogtepunt met de prestaties van de meiden B en C met daarbij een heuse Nederlandse kampioen! Daarbij gaf de Sneker club andermaal aan dat het met de begeleiding van de jeugd wel goed zit in de Waterpoortstad.

Bron: Persbericht VC Sneek