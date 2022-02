Meisjes C VC Sneek en CMV meisjes naar halve finales NOJK

Sneek- Het meisjes C team van VC Sneek is er tijdens voorronde van de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales. Ook het CMV meisjesteam van VC Sneek wist zich voor de halve finale te kwalificeren. De jongens B van VC Sneek strandden in de eigen thuishal.

De Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen is het grootste en meest populaire jeugdtoernooi van ons land; jaarlijks beginnen 450 tot 500 teams aan de strijd om de nationale titel in één van de vier leeftijdscategorieën.

Het NOJK begint in februari met de voorronden, op 16 april volgen de halve finales en de finale wordt op 21 mei gespeeld. Aan de best 'overall' presterende vereniging wordt de Jaap van Kasteel trofee uitgereikt. De locaties voor de halve eindstrijd worden nog nader bekend gemaakt.

Meisjes C door

In de Sneker Sporthal wist de meisjes C al hun wedstrijden in de poule overtuigend te winnen. SVW uit Workum, VC Allvo en Impala werden allen ruimschoots in twee sets verslagen waardoor de Sneker meiden meer dan terecht doorstromen naar de halve finales. De jongens B, die ook in de Sneker sporthal hun wedstrijden afwerkten, waren minder fortuinlijk. Alleen tegen Lycurgus werd gelijk gespeeld. De andere twee partijen tegen Zaanstad en Dros Alterno ging verloren waardoor de jongens niet verder kwamen dan een vierde plaats.

CMV-meiden

Wel goed nieuws van de CMV-meiden van VC Sneek die in Assen wisten door te dringen tot de halve finales. Het team van Carolien Zijlstra en Susan van Amersfoort werd uiteindelijk tweede in de poule en dat was genoeg voor rechtstreekse plaatsing. De jeugdige Friezinnen wonnen van Impala uit Leek, speelden gelijk tegen SSS uit Emmercompascuum en verloren van Dynamo Tubbergen. Al met al wel genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor de wedstrijden op 16 april die qua locatie nog in het ongewis zijn. Het gehele deelnemersveld bestaat dan uit 32 equipes.