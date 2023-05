Meint is een super The Boss-fan

TIRNS- Je hebt fans en superfans. Meint Hofstee valt in de laatste categorie als het om ‘The Boss’ oftewel Bruce Springsteen gaat. Z’n maat Ruurd Veldhuis verraste en feliciteerde Meint met het feit dat hij maar liefst 100 keer naar een concert van z’n muzikale idool was geweest.

Afgelopen zaterdag bezocht Meint Hofstee de Amsterdam Arena voor het concert. Dat ook daar de Friese vlag vol in beeld werd gebracht is een aardige bijkomstigheid gezien de actie van Ruurd Veldhuis. Foto is genomen op de Thaborwei, richting Tirns.