Meet & Greet bij Rentex op woensdag 2 en donderdag 10 november 2022

BOLSWARD- Ben jij ook op zoek naar een nieuwe baan? Steek je graag de handen uit de mouwen? Heb je zin in om samen met een hele groep fijne collega’s onze klanten in de zorg blij te maken? Kom dan naar onze Meet & Greet op woensdag 2 en donderdag 10 november aanstaande en ervaar zelf hoe leuk het werken bij Rentex is!

Rentex in Bolsward is een familiebedrijf en gespecialiseerd in het verwerken van textiel voor de gezondheidszorg. Samen met 450 collega’s hanteren wij het motto “Taking Care Together”, het is niet gek dat onze directie zelf op een vrachtwagen rijdt, of meewerkt in onze productie. Ons doel is samen te werken om alles slimmer, sneller en beter te doen. Dit maakt onze wasserij een ontzettend leuk en uitdagend bedrijf om voor te werken.

Bevlogen collega’s

Het belangrijkste in ons werk is ervoor te zorgen dat ziekenhuizen en zorginstellingen elke dag zijn voorzien van voldoende schoon linnen. Dat valt en staat natuurlijk met de inzet, kwaliteit en bevlogenheid van onze medewerkers. We zijn trots dat we een familiebedrijf zijn waar 37 verschillende nationaliteiten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Wij zoeken collega’s voor onze productie, technische dienst, intern transport maar ook een vacature voor dok chauffeur/rangeerder staat nog open.

Zullen we kennismaken?

Lijkt het je leuk om nog meer te weten te komen over het werk bij Rentex en om je nieuwe collega’s te ontmoeten? Dan nodigen we je graag uit voor onze Meet & Greet op woensdag 2 november of donderdag 10 november aanstaande van 17.00-19.30 uur. De Meet & Greet vindt plaats op de Koopman Heeresweg 2 in Bolsward.



Meer informatie en aanmelden?

Voor meer informatie en openstaande vacatures zie www.werkenbijrentex.nl.