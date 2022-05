Meesters- & Juffenavond bij Boekhandel Van der Velde

Schrijvers Inge Besaris (Ridder Tim) en Sanne Rooseboom (Ministerie van Oplossingen en Mot) vertellen over hun werk. De uitgevers Lemniscaat, Gottmer en Unieboek Spectrum presenteren de mooiste nieuwe kinderboeken voor in de klas. Daarnaast is Spraakmakend Sneek aanwezig met de TaalTafel voor praktische info over taal, lezen en dyslexie.

Het belooft een afwisselende avond als vanouds te worden vol inspiratie en leuke ontmoetingen. Natuurlijk zijn er ook weer leuke prijzen te winnen en gaat iedereen met een goed gevulde goodiebag naar huis.

Geef je samen met je collega’s op tijd op.

Waar: Kruizebroederstraat 36 in Sneek

Wanneer: 24 mei van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19:15)

Entree: Gratis

Tip: Aanmelden gewenst