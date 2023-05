‘Meester Anne’ van der Werf overleden

ALLICANTE/SNEEK- In zijn geliefde woonplaats Villajoyosa bij Allicante is de bekende Sneker Mr. Anne van der Werf overleden. ‘Meester Anne’, zoals hij in de sportwereld bekend stond, heeft vele bestuursfuncties bekleed. Zo was 25 jaar voorzitter van de Friese Voetbal Bond (FVB).