Meer woningbranden in 2022

SNEEK- In 2022 is Brandweer Fryslân 76 keer vaker uitgerukt voor een woningbrand dan in het jaar 2021. Het was voor de brandweer niet alleen een drukke zomer, ook in januari en december waren er uitschieters. December is altijd een drukke maand, ook door de jaarwisseling, maar vorige maand waren er totaal 60 woningbranden gemeld, het hoogste aantal van het hele jaar. Kanttekening hierbij is dat het Friese korps twee keer over de provinciegrens is uitgerukt.

“Elk jaar lopen de cijfers op in de wintermaanden. Dat is niets nieuws.”, zegt adjunct-commandant Marinus van de Velde. “Maar 60 in december, dat is opvallend veel.”

De meldingen varieerden van droog gekookte pannen op het vuur, tot branden in meterkasten en branden veroorzaakt door elektronische apparatuur.

Schoorsteenbranden

“We zagen ook meer problemen met pellet kachels. Bij onjuist gebruik komt daar vaak ongewenst veel rook vrij.” Ook schoorsteenbranden kwamen vaak voor. Van de Velde: “Via onder meer onze sociale media-kanalen blijven we benadrukken hoe belangrijk het is je schoorsteen regelmatig te vegen. Ook delen we regelmatig andere tips om brandveilig en warm de winter door te komen. We hebben daarbij natuurlijk ook aandacht voor alternatieve manieren van verwarming, zoals bloempotkachels. Die verhogen namelijk niet alleen het risico op brand, maar ook op koolmonoxidevergiftiging. We hopen daarom dat mensen onze tips serieus nemen. Want een woningbrand wil je echt niet meemaken.”