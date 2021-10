Meer woningbranden in 2020, maar niet in Fryslân

FRYSLAN - Het aantal woningbranden is voor het eerst in jaren weer wat gestegen. Maar in Fryslân juist niet.

Volgens het Verbond van Verzekeraars kwamen er vorig jaar bijna 67.000 claims binnen, terwijl het een jaar eerder nog om 64.879 claims ging.

De oorzaak daarvan heeft volgens die verzekeraars waarschijnlijk te maken met de coronacrisis. "Vanwege de coronamaatregelen werd er in 2020 veel thuisgewerkt, waardoor er vermoedelijk vaker brand ontstond", zegt directeur Weurding van het Verbond van Verzekeraars tegen de NOS.

Maar in Fryslân waren er helemaal niet meer woningbranden. Sterker nog, als je andere cijfers erbij pakt dan staan huizen in Fryslân vorig jaar minder vaak in brand. Dat verschil komt door het interpreteren van data.

"It Verbond van Verzekeraars kijkt naar alle claims die binnen komen. Als iemand dus een lichte schroeiplek heeft in kleding of in de bank dan is dat een claim. Ze registreren dat dus als woningbrand", zegt Wietze Brandsma van Brandweer Fryslân.

Uiteraard is de kans op brand wel groter geworden doordat we sinds de coronacrisis meer thuis werken dan voorheen. "Als je thuis bent, heb je het hoogste risico dat er iets kan gebeuren", zegt Brandsma. "Neem bijvoorbeeld het speelgoed van de kinderen, overal zit tegenwoordig een accu in."

Nog steeds beginnen woningbranden meestal door kortsluiting, roken of vlam in de panne. Ook het aantal huishoudelijke apparaten stijgt. Verzekeraars zien de laatste jaren vooral een groei van branden door elektronische apparaten en het opladen ervan.

En dus is preventie nog steeds belangrijk voor de brandweer. "Vanaf januari 2022 wordt in elk woongebouw een rookmelder verplicht", legt Brandsma uit. Hoe dat er precies uitziet en hoe daar toezicht op wordt gehouden, is nog onduidelijk.

De brandweer is er blij mee, maar gaat niet langs de deuren om te controleren of iedereen wel een rookmelder laat ophangen.