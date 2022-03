Meer Frysk en meer vrouwen op Wikipedia door Europees project

SNEEK- De Friese onderwijsorganisatie en uitgeverij Afûk, Learning Hub Friesland en het Mercator Europees Kenniscentrum van de Fryske Akademy hebben een Europese subsidie gekregen voor het driejarig project 'WikiWomen'. In samenwerking met middelbare scholen en Wikipedia-organisaties uit Baskenland (Spanje) en Ierland zetten de Friese kennispartners zich de komende drie jaar in om Wikipedia in minderheidstaalgebieden in Europa te gebruiken als een middel om digitale geletterdheid, sociale betrokkenheid en taalvaardigheden te onderwijzen. De subsidie komt uit het ErasmusPlusprogramma van de Europese Commissie, bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, jongerenzaken en sport.

“Wat wy eins wol witte, mar wêr’t wy no op ‘e nij wer achterkamen, is dat artikels dy’t in relaasje hawwe ta froulju op Wikipedia ûndersnije,” aldus Mirjam Vellinga, coördinator van het project bij de Afûk. “Der wurdt folle minder skreaun oer froulju, om’t de artikels dy’t skreaun wurde op Wikipedia dochs benammen troch manlju skreaun wurde en ek hiel faak oer manlju gean. Dat docht ek bliken út in ûndersyk fan de Erasmus Universiteit. Mar 18,5 prosint fan de biografyen op de Nederlânske Wiki giet oer froulju. Dêr wolle wy de learlingen en dosinten ek bewust fan meitsje.”

Tijdens het project gaan de Friese partners samenwerken met Wikipedia-organisaties en scholen uit Ierland en Baskenland, waar ook een minderheidstaal wordt gesproken. “Dus it giet eins om twa emansipaasjeslaggen: de emansipaasje fan de minderheidstaal en de emansipaasje fan de frou,” vat Vellinga samen.

Dat het project in drie verschillende landen wordt uitgevoerd, biedt mooie kansen voor Friese leerlingen en docenten. Leerlingen en docenten vanuit de drie regio’s komen met elkaar in contact, door verschillende uitwisselingen tijdens het project. Mirjam Vellinga: “Foar learlingen wurde dat in soarte fan ‘Wikithons’, wêrby’t se mei-inoar wurkje oan harren artikels ûnder begelieding fan dosinten en de minsken fan Wikipedia.”

In maart komen de buitenlandse partners naar Leeuwarden voor een tweedaagse bijeenkomst. De focus ligt dan voornamelijk op het delen van kennis en ervaring, maar ook op de eerste stappen die het internationale consortium de komende maanden zou kunnen gaan zetten.