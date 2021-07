Meer druk op zorg door 'explosieve toename' aantal coronabesmettingen

SNEEK- Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen twee weken zo stevig toegenomen, dat de druk op de zorg groeit. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Volgens die organisatie is er sprake van een 'explosieve toename' van het aantal besmettingen. Dat was eerst alleen in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar, maar nu ziet het ROAZ ook steeds meer besmettingen bij andere leeftijdsgroepen.

Het aantal ziekenhuisopnames gaat ook omhoog. Dat zorgt voor extra druk op de ziekenhuizen.

Door uitval van medewerkers en door de vakantieperiode staan de roosters nu erg onder druk. De situatie is zo ernstig, dat het kernteam van het ROAZ deze week eerder dan gepland bij elkaar is gekomen.

Er zijn voorlopig nog genoeg bedden beschikbaar, meldt het ROAZ, maar "met oog op het toerisme in onze regio moeten we de beschikbare capaciteit goed monitoren".

De druk op de zorg is niet alleen hoog in het ziekenhuis, maar ook in de verpleegzorg en bij de spoedeisende huisartsenzorg. Daar kunnen de wachttijden behoorlijk oplopen.