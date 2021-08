Meer dan honderd jaar oude Friese schepen ontmoeten elkaar voor reünie in Heeg

Terwijl de grote zeilevenementen niet konden doorgaan, is er dit weekend wel ruimte voor de reünie in Heeg met honderd deelnemers op dertig schepen. Er doen iets minder mee dan voorgaande jaren, maar de organisatie is tevreden met de opkomst.

Sportactiviteit

Vorig jaar ging het niet door vanwege de coronamaatregelen. De organisatie heeft met de gemeente Súdwest-Fryslân besproken of het dit jaar wel kon doorgaan. "We zijn natuurlijk geen evenement, maar een sportactiviteit. In dat kader kan het goed", zegt voorzitter Maarten Vermeulen van de Regionale Friese Reünie.

"We zijn ook niet openbaar en er zijn hier geen toeschouwers. Er wordt ook geen ruchtbaarheid aangegeven. Dit is voor ons, zodat we samen kunnen zijn met onze schepen en dat we samen kunnen wedstrijdzeilen en admiraalzeilen."

Fries erfgoed

De meeste schepen zijn al meer dan honderd jaar oud en alle schepen behoren tot het Fries erfgoed, aldus Vermeulen. "Kijk naar jullie eigen Statenjacht, twee jaar geleden 125 jaar oud."

Veel schepen zijn ook al heel lang in bezit van dezelfde families. "Daar waar de grootouders en ouders tegen elkaar zeilden, zeilen nu de kinderen weer tegen elkaar."

Onstuimig weekend

Voor de zeilwedstrijden lijkt het een onstuimig weekend, met een harde wind. Ook al zijn het kostbare schepen, er wordt volgens Vermeulen niet extra voorzichtig mee omgesprongen. Het wedstrijdelement en de winst staan voorop.

"Met deze prachtige scheepjes gaan wij gewoon twee centimeter achter elkaar langs bij bakboord-, stuurboordsituaties, bijvoorbeeld", verzekert Vermeulen.