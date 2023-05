Meer dan een miljoen kijkers voor The Passion Hemelvaart

BOLSWARD/SNEEK - Meer dan 1 miljoen mensen hebben gisteravond naar The Passion Hemelvaart gekeken. De paaseditie van The Passion uit Harlingen trok in april al 2,4 miljoen kijkers op NPO1. Dat was meer dan vorig jaar, maar The Passion Hemelvaart met prachtige beelden uit Bolsward en Sneek viel ook bij de kijkers zeer in de smaak.