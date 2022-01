Meer dan anderhalf miljoen kijkers voor eerste aflevering Elfstedentochtprogramma André van Duin en Janny van der Heijden

André van Duin en Janny van der Heijden varen in het televisieprogramma langs de elf Friese steden. Mensen die bij het programma betrokken waren, zoals Sneker Marco Vlap van Zandstra Sport komt superlatieven tekort voor het optreden van het duo. Het tweetal bracht als uitstapje een bezoek aan Zandstra Sport in Joure en kreeg er schaatsen aangemeten.

“Heel erg normaal waren ze. Ze hadden bij ons wat tijd over, hebben een tijdje nog met ze kunnen praten over van alles en nog wat. Echte oprechte interesse. Heel bijzonder”, laat Vlap in een reactie weten. “En eerlijk? André van Duin was mijn jeugdidool en ik ben daarom ook nog even met hem op de foto gegaan!”

Ook de reacties van Wim en Nienke Hoekema, laatstgenoemde heeft een mooie rol als Van Duin en Van der Heijden in Sneek hun stempeltje halen, zijn vol lof over het programma: “We hebben al prachtige reacties gekregen!”

Al met al kan de conclusie zijn dat het Elfstedentochtprogramma pure reclame voor Friesland is!