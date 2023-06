Meer dan 40 top-acts tijdens Straatfestival BOLStjurrich

BOLSWARD - Op de Heamiel-zaterdag op 24 juni wordt Straatfestival BOLStjurrich georganiseerd in het centrum van Bolsward. Er zijn dit jaar maar liefst meer dan 40 acts te bewonderen op het festival, die je doen verbazen, verwonderen en doen lachen. Spring jij ook in de wereld van de verbeelding die BOLStjurrich heet?

Om 12.30 uur start het festival waar CMV Oranje aftrapt bij het Marktplein. Wouter Galama, festivalmanager van BOLStjurrich vertelt: “Het wordt een prachtige middag en na het optreden van het slagwerkorkest gaat het om 13.00 uur echt los. Naast genieten van veel theater en muziek, kun je mobiel klimmen, stunten en timmeren. Maar ook relaxen op het Broereplein, omgedoopt tot Foodplein.

Onderweg ontmoet je bijzondere mensen én dieren. Van vogels die een studie van jou maken tot pedaal-power-water-spetter-pret voor jong en oud! We nodigen iedereen in Bolsward en daarbuiten uit om langs te komen”.

Familievoorstellingen

Tijdens deze 29e editie van BOLStjurrich dansen de tafels en vliegen de hoedjes. Villa Verdraaid speelt met de zwaartekracht in een vrolijke familievoorstelling. Ook komt er een ‘Gillende Keukenprins’ naar het Marktplein die kan koken, orgel spelen en drummen tegelijk. En ook dit jaar is de cast van MUZT musicalopleiding er weer. 61 sterren gaan een compilatie spelen van de musical Legally Blonde.

Muzikale optredens

“Dit jaar hebben we een gevarieerd muzikaal programma. Van jonge muzikale talenten en doorgewinterde artiesten” vervolgd Wouter. “Van rap tot Friese nummers en een silent-concert van Guido Spek. Ja, die van GTST en De Slimste Mens. En aan het einde van de middag sluiten we op het Marktplein af met The Zanders, die dit jaar nog genomineerd waren voor de 3FM talent Award. Te gek toch?”

Hapjes en drankjes

Een straatfestival is niets zonder een hapje en een drankje om de inwendige mens te verzorgen. Hotel Wijnberg en Blend Bolsward bieden deze zaterdag een speciale BOLStjurrich hap aan. Restaurant Brugman en de Boalserter Merk hebben beide een stand buiten staan. Ook op het Foodplein is er genoeg lekkers te vinden bij de foodtrucks van Jacobs Kitchen, Hippe Frieten, VietFood Kitchen en De Zoete Wafel.

Tijdens het festival wordt een gratis programmaboekje uitgedeeld. Wil je alvast jouw route bepalen? Dan kan je alvast een kijkje nemen op de website van BOLStjurrich.