Meedoen azc Sneek blijft succesvol, uitbreiding aantal plaatsen

Wat is #Meedoen?

De #Meedoenbalie heeft als doel om bewoners van het azc die in het bezit zijn van een status of in afwachting zijn van een beslissing van de IND, zo spoedig mogelijk te laten meedoen in de maatschappij. Dat kan door vrijwilligerswerk te doen bij plaatselijke organisaties, aansluiting bij lokale ontmoetingsplekken of andere activiteiten. Statushouders komen in aanmerking voor betaald werk. Zo kunnen zij beginnen met integreren binnen de lokale samenleving, de taal leren en een eigen netwerk opbouwen.

Voetbalclub ONS Sneek

Elke keer is de certificering op een andere plek binnen het vijwilligersnetwerk. Woensdag 18 oktober wordt er gebruik gemaakt van de kantine van de voetbalclub ONS in Sneek. Het azc Sneek werkt al sinds 2021 via de #Meedoenbalie samen met Klaas Uil, bestuurslid van de voetbalclub.“AZC kinderen kunnen bij ONS voetballen en volwassenen doen vrijwilligerswerk in de club”, vertelt Klaas Uil. De samenwerking is gestart toen er kinderen uit veel verschillende landen in het azc Sneek terecht kwamen. “ONS Sneek heeft het azc Sneek destijds benaderd en aangeboden om deze kinderen mee te laten doen in de club. Ook voor hen is de club en het voetbal een welkome afleiding van de vaak uitdagende situatie waarin ze zich met hun jonge leeftijd al in bevinden. Inmiddels is de samenwerking van beide kanten dusdanig goed bevallen dat deze is uitgebreid. Tegenwoordig zijn er ook volwassenen vanuit het azc Sneek die zich een aantal keren per week inzetten voor de accommodatie commissie van de club. Zij voeren diverse klussen uit en helpen geheel vrijwillig met het vele onderhoud op de club.”

Samenwerking met verschillende organisaties

Verschillende organisatie en bedrijven in en rondom Sneek verlenen hun medewerking aan #Meedoen azc Sneek: Dierenasiel, Wurkjouwer, KOPRA, stichting Datsja, Schuttersheuvel, Ontmoetingstuin Noorderhoek en speeltuin Noordoosthoek, Solidair Friesland => project Friend4Friend, maatjesproject, Atrium/poppodium Bolwerk, Sociaal Collectief (Vrouwencentrum Full house, Buurtcamping), Leger des Heils - Geloven in de Buurt, GGZ Friesland - Groengrijsbus ‘Jan’, RUG/ISK docenten vrijwilligers, Luna, Veiligheidsdagen SWF, Arriva, HECTAS ++ (Schoonmaakbedrijf) en VONK Sneek.

Nog een verzoek

Team #Meedoenbalie AZC is naarstig op zoek naar kinderfietsen voor kinderen van de leeftijd tussen 2-4 jaar.

Mocht er iemand in de gelegenheid zijn om veilige en complete kinderfietsen te leveren van de leeftijd tussen de twee en vier jaar dan nemen wij die graag in ontvangst. Wij doen er alles aan om onze kinderen van het azc Sneek veilig de weg op te laten gaan. Het gaat in totaal om 5-10 kinderfietsen. Is er iemand die een fiets over heeft? Neem contact met ons op via fmnsneekmeedoenbalie@coa.nl.