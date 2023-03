Meedoen azc Sneek blijft succesvol, uitbreiding aantal plaatsen

SNEEK- Een flink aantal bewoners van het asielzoekerscentrum in Sneek krijgen woensdag 29 maart een certificaat van #Meedoen uitgereikt door wethouder M. Poelman van gemeente Súdwest Fryslân. Coördinatoren Makbule Demir en Redmer Koopmans van het azc zijn blij met de resultaten. “Vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties is er veel vraag naar arbeidskrachten. Wij zien daarom genoeg kansen. Maar liefst 284 bewoners van het azc zijn het afgelopen jaar geholpen aan een vrijwilligersplek, waarvan 16 bewoners naar betaald werk”, vertelt Makbule.

Wat is #Meedoen?

De #Meedoenbalie heeft als doel om bewoners van het azc die in het bezit zijn van een status of in afwachting zijn van een beslissing van de IND, zo spoedig mogelijk te laten meedoen in de maatschappij. Dat kan door vrijwilligerswerk te doen bij plaatselijke organisaties, aansluiten bij lokale ontmoetingsplekken of andere activiteiten. Statushouders komen in aanmerking voor betaald werk. Zo kunnen zij beginnen met integreren binnen de lokale samenleving, de taal leren en een eigen netwerk opbouwen.

Geloven in de Buurt

Een mooi voorbeeld is de wekelijkse wandelactiviteit #Meedoen en Leger des Heils – Geloven in de Buurt’, voor bewoners van het COA en de inwoners uit de wijk. Elke woensdagochtend wordt er gestart met een kopje koffie/thee, om daarna ongeveer drie kwartier te wandelen. Rond 12.00 uur kunnen mensen aanschuiven bij de lunch. “Vanuit het AZC is er een ambassadeur van #Meedoen, die samen met een vrijwilliger/begeleider van Leger des Heils, deze activiteit begeleiden. Er wordt veel gelachen met elkaar, geoefend met Nederlandse taal en men komt veel te weten over elkaars cultuur. De samenwerking met Leger des Heils voelt positief en vertrouwd, is laagdrempelig. Hiernaast zijn er vier bewoners die als vrijwilliger aan de slag zijn bij Leger des Heils – Geloven in de Buurt. Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking”, vertelt Makbule.

Team #Meedoenbalie AZC Sneek Coördinator Redmer Koopmans wordt op dit moment door Makbule Demir ingewerkt. Eind maart 2023 zal Makbule Demir officieel het stokje overdragen en daarmee definitief afscheid nemen. Redmer Koopmans is eerste contactpersoon voor de bewoners van het azc en aanspreekpunt voor alle organisaties die plekken beschikbaar stellen. Naast Redmer Koopmans werken er ook vijf bewoners van het azc mee. Samen vormen ze het kernteam van #Meedoen.

Verschillende organisatie en bedrijven in en rondom Sneek verlenen hun medewerking aan #Meedoen azc Sneek: Dierenasiel, Wurkjouwer, KOPRA, stichting Datsja, Schuttersheuvel, Ontmoetingstuin Noorderhoek en speeltuin

Noordoosthoek, Solidair Friesland => project Friend4Friend, maatjesproject, Atrium/poppodium Bolwerk, Sociaal Collectief (Vrouwencentrum Full house, Buurtcamping), Leger des Heils - Geloven in de Buurt, GGZ Friesland - Groengrijsbus ‘Jan’, RUG/ISK docenten vrijwilligers, Luna, Veiligheidsdagen SWF, Arriva, HECTAS ++ (Schoonmaakbedrijf), AQUANAUT Sneek.