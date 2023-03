Meedenken over zelfredzaamheid bij kanker

11 april Leeuwarden

Op 11 April organiseert Stichting kanker.nl een jubileum bijeenkomst in De Skulp in Leeuwarden. Voor wie: Mensen met kanker en hun naasten die hun ervaring in willen zetten voor meer informele ondersteuning voor anderen in de toekomst, zijn van harte welkom om hierover mee te denken.

Meer aandacht voor informele zorg is nodig

Het aantal mensen met kanker stijgt de komende jaren met twintig procent. Terwijl er steeds minder handen aan het bed komen. Onderlinge zorg zal belangrijker worden in de levens van patiënten en hun naasten.

‘Mensen die het zelf hebben meegemaakt weten als geen ander voor welke problemen een kankerpatiënt komt te staan, en welke steun er nodig is’, zegt Chris van Vlissingen, directeur van kanker.nl. ‘Dat is de gedachte achter de bijeenkomst. We willen weten wat er leeft en wat de stichting kanker.nl kan doen om ook in de toekomst houvast te bieden aan mensen met en na kanker.’

Speciale meet & greet voor jongeren

Om een netwerk met en voor jonge mensen met kanker in Friesland op te starten, is er een speciaal warm welkom voor jonge mensen ( 20-30 jaar) die mee willen denken hoe ze leeftijdsgenoten onderling in Friesland kunnen ondersteunen. De patiëntenorganisatie Stichting Jongeren en kanker zijn speciaal om jonge mensen te ontmoeten op 11 april aanwezig.

10 jaar vooruitkijken

Kanker.nl organiseert deze bijeenkomst omdat ze 10 jaar bestaat. Ze grijpt dit aan om vooruit te kijken naar de komende 10 jaar. Kanker.nl zet zich in voor de kwaliteit van leven voor mensen met en na kanker en hun naasten. Kanker.nl biedt toegankelijke en betrouwbare medische informatie en brengt lotgenoten met elkaar in contact.

Aanmelden om mee te denken via www.kanker.nl/10jaar

De bijeenkomst in Leeuwarden is op 11 april en start om tussen 17:30 en is om 21:00 uur afgelopen. Het programma is bestaat uit: feestelijk ontvangst met hapje en drankje, gespreksessies om ervaringen van mensen te vertalen naar toekomst tips en muzikale afsluiting en borrel om elkaar te leren kennen.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.kanker.nl/10jaar

Uitkomsten op de agenda van politiek en beleid

De inbreng van mensen in het land worden op 15 juni tijdens een slotconferentie gepresenteerd en aangeboden aan organisaties verantwoordelijk voor het beleid in de oncologie om met hen afspraken te maken hoe we de informele zorg beter kunnen organiseren en faciliteren opdat de patiënt van de toekomst beter zelfredzaam is.