Noodfonds

Er werken zo'n 1100 mensen bij de vestiging van Empatec in Sneek. Enkele honderden mensen waren bij de bijeenkomst van de vakbonden. "Het geeft aan dat het leeft", zegt Sylvana. Of het effect zal hebben is de vraag: "De mensen laten hier zien dat ze meer willen verdienen. Dat ze hopen dat ze het dan beter krijgen en dat het wat uitmaakt. Wij gaan er alleen niet over."

Ze is al blij dat Empatec-directeur Sandra de Boer ook aanwezig is bij de bijeenkomst. Ze werkt nog maar net bij de werkvoorziener, maar krijgt al goed mee wat er speelt.

Daar iets aan doen kan ze echter niet zomaar. "We zijn met het directieteam aan de slag om te kijken wat we kunnen doen", zegt De Boer. "We denken bijvoorbeeld na aan een noodfonds, dat we mensen daarmee kunnen helpen."

Niets aan te doen

De directie van Empatec kan daar zelf niets aan veranderen, zegt De Boer: "Dat klopt. Dat ligt bij de vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om daar compromissen in te sluiten."