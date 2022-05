Mear mei Muzyk: Koninklijke ontmoeting

DEN HAAG- Op dinsdag 10 mei was Paleis Noordeinde het werkterrein van Guus Pieksma en Annewiep Bloem van ‘Mear mei muzyk’. Op de werkconferentie van Méér Muziek in de Klas gaven ze twee workshops ‘Plezier in samen muziek maken’. Daar weten de twee alles van. Dagelijks zijn ze bezig om mensen om met Nij Talint Orkest en Wijkorkest mensen te enthousiasmeren om samen muziek te maken.