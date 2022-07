ME met meerdere eenheden in Sneek in verband met blokkade bij Poiesz

SNEEK - Bij het politiebureau in Sneek hebben meerdere eenheden van de Mobiele Eenheid zich verzameld. Zij zijn nu onderweg naar het distributiecentrum van Poiesz Supermarkten aan de Edisonstraat. Daar vind sinds vanochtend al een blokkade door boze boeren plaats.

Volgens insiders zouden de actievoerders eerder vandaag een brief hebben gekregen waarin werd gevorderd om de blokkade te beëindigen. Dat is echter niet gebeurt. Op het bedrijventerrein is inmiddels een shovel van de politie afgeladen.