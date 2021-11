MDT ‘Zoek het uit!’ gaat 2 jaar langer door

SNEEK- ZonMW werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Door de goede resultaten in de afgelopen periode krijgt het project de mogelijkheid om nog eens 144 jongeren de kans te geven om aan het project mee te doen.

Wat is MDT ‘Zoek het uit!’

MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Het is een ontdekkingsreis voor jongeren, tussen de 16 en 27 jaar, die keuzes willen maken voor hun toekomst door hun talenten te ontwikkelen samen met anderen. En omdat ze iets willen doen voor de samenleving. MDT is een uitdagende manier van leren, waarbij de stem, ideeën en inzet van jongeren het verschil maken. De kracht van het project is, zegt projectleider Wietske de Koe, dat jongeren in een groep 3 dagen per week aan de slag gaan, samen met 2 jongerencoaches. Jongeren ondersteunen elkaar, geven tips en werken samen. En gezamenlijk wordt het programma gemaakt, wat bestaat uit workshops, sprekers, bedrijfsbezoeken en MDT-acties.

Het is een project van de initiatiefgemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke. De uitvoering is in handen van De Skûle welzijn, Welzijn Het Bolwerk en Kennislab nof.

Iedere zes tot acht weken start er een nieuwe groep

In een groep van maximaal 15 jongeren zitten jongeren uit heel Friesland die nu niet naar school gaan, die een tussenjaar hebben of die niet aan het werk zijn. Ook tijdens corona gaat MDT ‘Zoek het uit!’ fysiek en online door.

Goede resultaten “Jongeren voelen zich gehoord”

Jongeren maken veel persoonlijke groei door en voelen zich serieus genomen. “Door MDT ben ik actiever. De workshop plannen heeft mij geleerd dat ik door goed plannen dingen afmaak, daardoor heb ik minder stress” (Brian – 23 jr.). Uit onderzoek van Partoer blijkt dat 68% van de jongeren die al meegedaan hebben een nieuwe invulling gegeven heeft aan hun leven. Denk daarbij aan het starten van een opleiding of het vinden van werk of vrijwilligerswerk. Alle jongeren vinden na afloop dat zij hun netwerk vergroot hebben, goede begeleiding hebben gekregen en veel plezier hebben beleefd aan MDT ’Zoek het uit!’

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website

Voor informatie over MDT ‘Zoek het uit!’ en andere Friese MDT-projecten, ervaringen van jongeren en aanmelden: www.mdt.frl