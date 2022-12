MDT Divers bouwt verder met jongeren

SNEEK- Zo’n 950 jongeren in negen Friese gemeenten krijgen de kans om de komende jaren te werken aan hun eigen ontwikkeling, en om hun talenten aan te boren en in te zetten. Een unieke mogelijkheid om zelf keuzes te maken en met zaken aan de slag te gaan die eerder niet mogelijk bleken.

De kogel is door de kerk: De Friese welzijnsorganisaties die jongeren ondersteunen, verenigd in MDT Divers, hebben opnieuw subsidie gekregen om jongeren te laten deelnemen aan het programma voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT). “Het was een spannende periode” vertelt Wietske de Koe. In haar rol als projectleider kreeg ze halverwege november het verlossende bericht vanuit het landelijke programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor een periode van drie jaar een financiële bijdrage toegekend om MDT Divers in Friesland mogelijk te maken. Wietske: ”We zijn hier ontzettend blij mee! Nu kunnen we nog meer jongeren bereiken en verder bouwen aan dit mooie programma’’.

Over MDT Divers

Vanuit de welzijnsorganisaties is MDT Divers al twee jaar actief in acht Friese gemeenten. Jongeren wordt met ondersteuning door jongerencoaches een unieke kans geboden om hun ontwikkeling te stimuleren. MDT Divers beweegt jongeren om op expeditie gaan en met een eigen ‘routekaart’ hun talenten te ontdekken en te onderzoeken hoe zij deze willen inzetten voor zichzelf en anderen. In veel gevallen leidt dit tot het maken van keuzes voor de eigen toekomst. Voor veel jongeren een uitkomst, in een tijd waarin het voor velen aan perspectief ontbreekt.

Nog meer jongeren bereiken

Doordat de subsidieaanvraag is toegekend kan MDT Divers de komende drie jaar verder bouwen met jongeren. Meer jongeren kunnen aansluiten omdat de leeftijdgrens voor deelname is uitgebreid van 12 tot en met 30 jaar. Daarnaast neemt naast de reeds gestarte gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Waadhoeke, Harlingen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, ook Weststellingwerf deel. “We willen 950 jongeren bereiken die op meer dan tien locaties terecht kunnen” meldt Wietske de Koe.“Dit aantal komt bovenop de 435 jongeren die de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen”.

Aanmelden kan nu

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar die dit avontuur aan willen gaan kunnen zich aanmelden bij MDT Divers via www.mdt.frl door een berichtje te versturen via het contactformulier. De jongerencoach uit de regio neemt contact op. Appen of binnenlopen op één van de locaties kan natuurlijk ook.”