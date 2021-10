Mauritiuskerk IJlst decor voor muziektheatervoorstelling ‘PIANOHUIS’

IJLST- Eindelijk klinkt er na ruim 1,5 jaar weer LIVE muziek in IJlst, georganiseerd door Stichting IJlst750. Op 23 oktober bijt de nieuwe muziektheatervoorstelling ‘Pianohuis’ van ELLA & HER MAN het spits af in de bijzondere entourage van de Mauritiuskerk in IJlst. Op 12 november is het de beurt aan Janneke Warringa met haar voorstelling ‘Ferlet’.

‘Het publiek boft met zo’n unieke speellocatie en akoestiek’, aldus Herman Woltman vaste gitarist, zanger en componist van het muzikale duo ELLA & HER MAN. De nieuwe voorstelling ‘PIANOHUIS' was al zo goed als af in 2020, maar de première moest door alle Corona restricties nog op zich laten wachten. Niet alleen de speellijst is veelbelovend ook de eerste recensies van de cd en LIVE uitvoeringen. Eerder was het duo Herman Woltman (gitaar en zang) en Ella de Jong (bugel en zang) te zien in de succesvolle voorstelling en muzikale vertelling ‘Myn Skip’ waar ze niet alleen locatietheater maakte in Earnewoude, maar ook mee rond toerden langs de theaters.

In de voorstelling PIANOHUIS wordt muziek en spel vermengd tot muziektheater en word je als publiek deelgenoot van een kind dat opgroeit thuis onder de piano. Op het podium staat een uniek ontworpen gelamineerde pianovleugel, gemaakt door Sanne Dantz. In het huis vol instrumenten, zoals het meisje ‘Lena’ haar pianohuis ervaart, is ze op zoek naar verbinding en troost. In de pers werd eerder al geschreven over de bijzondere composities die een kleurrijk stijlenpalet verraden. Licht jazzy swing, zwoele samba, zelfs de fado-melancholie uit de Souldada-jaren. Als dat nog niet genoeg aanmoediging is om deze voorstelling in IJlst op een bijzondere locatie bij te wonen. Kaarten zijn online te bestellen of te koop in IJlst bij Boutique Jenny.

Datum: zaterdag 23 oktober

Locatie: Mauritiuskerk IJlst , Eegracht 48

Aanvang: 20.00u (incl. pauze)

Prijs: €15,- pp

Kaartverkoop: www.ijlst750.nl (online) Boutique Jenny-IJlst of aan de zaal

Muziek & Spel: Ella de Jong en Herman Woltman

Regie: Theo Smedes

Dramaturgie: Bouke Oldenhof

Vormgeving: Sanne Danz

- Meer informatie over de voorstelling en huishoudelijke regels omtrent corona maatregelen-

Voorstelling zaterdag 23 oktober PIANOHUIS https://ijlst750.nl/ellaherman/

Website ella & Her man : http://www.ellaandherman.nl/pianohuis.php of bekijk onze Facebookpagina www.facebook.com/ijlst750