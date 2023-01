Matthäus Passion in de Martinuskerk in Sneek.

SNEEK- Van 11 tot en met 19 maart brengt het Luthers Bach Ensemble opnieuw zes uitvoeringen van haar voor Nederland unieke semiscenische Matthäus Passion. Uitgeroepen tot ‘Beste Klassieke Muziekuitvoering 2022’ en eerder dat jaar al bekroond met vijf sterren door diverse kranten. Op 16 maart is er een uitvoering in de Sint Martinuskerk van Sneek.

In de semi-scenische Matthäus van het Luthers Bach Ensemble hebben solisten en koor dagelijkse kleding aan en zingen ze alles uit het hoofd. Het maakt dat de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter wordt. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.

De regie voor deze productie ligt net als vorig jaar in handen van Marc Pantus. 'Mijn doel is om met respect voor de muzikale en literaire kwaliteiten van de Matthäus, het stuk te ontdoen van haar aureool. We moeten ervoor zorgen dat het stuk voor ons, in ónze tijd, iets te betekenen heeft.’

Het is een unicum dat het Luthers Bach Ensemble een uitvoering een jaar later nogmaals in de programmering opneemt. Artistiek leider Tymen Jan Bronda: ‘We kregen zóveel bijzondere reacties uit het publiek en van de pers dat we er niet omheen konden om voor een reprise te gaan. Dit jaar brengen we de Matthäus de laatste keer met Marc Pantus als regisseur in de semi-scenische setting’.

Data

11 maart 14.30 uur Harderwijk, Grote Kerk

12 maart 15.00 uur Groningen, Akerk

16 maart 19.30 uur Sneek, Sint-Martinuskerk

17 maart 19.30 uur Loppersum, Petrus- en Pauluskerk

18 maart 19.30 uur Groningen, Akerk

19 maart 15.00 uur Doesburg, Grote- of Martinikerk

Uitvoerenden

Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Roder Jongenskoor | Marc Pantus, regie | Drew Santini, Christus | Nils Giebelhausen, Evangelist

Cressida Sharp, sopraan I | Agnes van Laar, sopraan II | Tobias Segura Peralta, altus I | David van Laar, altus II | Twan van der Wolde, tenor | Matthew Baker, bas