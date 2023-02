Matthäus Passion in de Martinikerk van Bolsward

BOLSWARD - Op 4 en 5 april voert de Oratoriumvereniging Bolsward de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit onder leiding van dirigente Pauli Yap. Medewerking wordt verleend door het kinder- en jeugdkoor Sint Vitus uit Leeuwarden onder leiding van Hendrikje van der Berg. Instrumentale begeleiding wordt verzorgd door barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam. De concerten vinden plaats in de Martinikerk in Bolsward.

De vocale solisten

De vertolking van de solistenpartijen is als volgt:

Wendeline van Houten - Sopraan,

Florike Beelen - Alt,

Jan Willem Schaafsma - Tenor (evangelist),

Adriaan Fernandes - Tenor (aria’s),

Ben Brunt - Bas (aria’s),

Jelle Draijer - Bas (Christus)



De Oratoriumvereniging Bolsward (OVB)

Zoals u weet heeft de OVB de Matthäus-Passion al vele malen uitgevoerd. Onder de inspirerende leiding van dirigente Pauli Yap, is het voor de ervaren zangers elke keer weer een uitdaging om het meesterwerk van Bach met nieuwe ogen te bekijken en te zingen. Onze dirigente Pauli Yap inspireert ons daarbij. We konden de afgelopen periode nieuwe leden verwelkomen, zij worden o.a. met extra stemrepetities ingewijd.

Met het jongerenproject is de OVB er bovendien in geslaagd jonge stemmen te trekken, zij doen voorlopig eenmalig mee en geven een fris tintje aan het OVB-geluid. En wie weet smaakt het naar meer en blijven ze. Na 2 stille jaren en daardoor een krimp in het ledental, is de OVB nu weer een volledig en goed bezet koor. We hopen dat dit hoorbaar is tijdens de uitvoering. https://www.ovb-bolsward.nl/kaartverkoop