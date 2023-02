Matineeconcert koperensemble Koperguod

BOLSWARD- Op zondagmiddag 12 maart a.s. om 15.30 uur verzorgt Koperguod een gevarieerd concert in de Gasthuiskerk te Bolsward. Gastmusici deze middag zijn; Sopraan Melissa van Voorst en een bugelchoir o.l.v. Bienze IJlstra.

Koperguod is een koperensemble, door een drietal vrienden opgericht in 2004, wat al jaren muzikaal op hoog niveau aan de weg timmert. Zij treden deze middag op in uitgebreide symfonische bezetting en brengen een gevarieerd programma ten gehore met arrangementen van o.a. een suite uit “the Gadfly” van Dimitri Shostakovitch, en van de Australische componist Percy Grainger wordt het oorspronkelijk voor Windband gecomponeerde “Lincolnshire Posy” gespeeld, in een schitterend arrangement van Tim Higgins.



Melissa van Voorst is geen onbekende voor koperguod. Zij trad al eerder zeer succesvol op met dit ensemble en een vervolg kon dan ook niet uitblijven.

Haar stem leent zich uitstekend voor diverse stijlen. Uit de Barokperiode gaat zij samen met Friso Valkema op trompet twee barokduetten ten gehore brengen. The Bright Seraphim van G.F. Handel en Aria Si Suoni la Tromba van A. Scarlatti.

Melissa heeft haar ten doel gesteld om de opera dichter bij de Friezen te brengen en zingt samen met koperguod een Aria uit La Traviata van Guiseppe Verdi.

Door de jaren heen zijn er vele goede flugelhorn ( bugel) spelers lid geweest van het Frysk Fanfare Orkest. Een speciaal voor deze middag samengestelde groep (oud) leden speelt o.l.v. Bienze IJlstra een compositie voor bugelchoir van Rob Goorhuis.

Waar: Gasthuiskerk Bolsward (Gasthuissingel 33)

Wanneer: Zondag 12 maart 2023 15.30 uur

Wie: Koperensemble Koperguod, Sopraan Melissa van Voorst, Bugelchoir