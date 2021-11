Matilde uit Italië zoekt een gastgezin in Sneek of omgeving

SNEEK- Afgelopen augustus is Matilde haar avontuur in Nederland gestart. Zij is naar Nederland gekomen voor een uitwisseling via het High School Holland programma van Travel Active. Matilde is geplaatst bij een tijdelijk gezin waar zij het eerste half jaar van haar uitwisseling heeft doorgebracht. De Italiaanse scholiere volgt momenteel lessen op RSG Magister Alvinus, daarom zoekt Travel Active naar een gastgezin in deze regio. Wordt u het nieuwe gastgezin waar Matilde tot de zomervakantie van 2022 mag verblijven?

Matilde

De 16-jarige Matilde uit Italië is een sociale en vrolijke meid met een passie voor lezen. Daarnaast houdt ze veel van klimmen in de bergen en is ze in Italië lid van een klimvereniging. Matilde is een echt familiemens en onderneemt graag activiteiten samen met haar ouders, zoals wandelen of koken. Deze nieuwsgierige meid hoopt later veel te kunnen reizen en meerdere talen te leren. “Ik vind Nederland een interessant land qua taal, cultuur en landschap. Ik kan dan ook niet wachten om te integreren en het land beter te leren kennen.” Leer Matilde beter kennen! Bekijk haar profiel op de website van Travel Active.

Bent u geschikt als gastgezin?

Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten, in onze ogen kunnen alle samenstellingen van gastgezinnen een warm thuis bieden aan de studenten. Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Zolang u maar enthousiast bent en open staat voor een interculturele ervaring. Gedurende de uitwisseling wordt het gastgezin en de student begeleid door één van onze Local Coordinators. Verder organiseert Travel Active events voor studenten en gastgezinnen! Als gastgezin zorgt u alleen voor kost en inwoning voor de student. Alle overige kosten zijn voor rekening van Travel Active of voor de student zelf.

Ervaringen van eerdere gastgezinnen

“Wij hebben in 2020 een uitwisselingsstudent uit Brazilië in ons huis opgenomen. Het is een verrijking om een student in huis te hebben. Wij missen zijn gezelligheid.” “Ons advies aan toekomstige gastgezinnen is, ga er echt open in. Heb niet te hoge verwachtingen en zo nodig pas je verwachtingen (aan de situatie) aan.”

Meer informatie?

Wilt u Matilde een warm thuis bieden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het High School Holland team via 085 2224810 of highschoolholland@travelactive.org

Op de website www.travelactive.nl/high-school-holland vindt u meer informatie over het worden van gastgezin!