Matig Waterpoort Boys ontsnapt

Pengel

​Pas vlak voor tijd slaagde de formatie van trainer Sido Postma er tegen het toen in ondertal spelende IJVC in om de gelijkmaker op het bord te brengen.​ Daarvoor hadden de geelhemden overigens ook al goede mogelijkheden gehad om te scoren en de eerste ontstond al na drie minuten, toen de bal na een overtreding op Brian Visser op de stip verdween. Doelman Jorrit Hoekstra stopte de door Robert Minks ingeschoten “pengel” en voorkwam zodoende dat de wedstrijd al in een vroeg stadium werd opengebroken.



Scherpte

Dat zou in de daaropvolgende minuten ook niet gebeuren, omdat een steekbal van Romano Pasveer net te hard was en omdat een schot van Jesper Knoop recht op Hoekstra afging. Ook een schuiver van de blauwhemden was een eenvoudige prooi voor de sluitpost i.c. Stefan Rijpkema die zag dat de volgende IJlster aanval vroegtijdig dood bloedde en dat aan de andere kant een voorzet van Brian Visser te scherp was, iets wat later ook bij een voorzet van IJVC het geval was. Kort daarvoor resulteerde een voorzet van Visser waarbij Marcel van der Meulen de bal maar half raakte, bijna in een eigen doelpunt en niet veel later was Knoop de bal na een schot van Orlando Pasveer bij de rebound net niet scherp genoeg.



Rood

Die scherpte zou ook in de tweede helft (te) vaak ontbreken. Zo lieten Marcel van der Meulen en Lars van Dijk goede mogelijkheden onbenut, terwijl doelman Hoekstra een goed schot van Van der Meulen onschadelijk maakte. Dat gebeurde in een tweede helft waarin het spel zich voornamelijk op één helft afspeelde en waarin IJVC niet of nauwelijks meer aan de overkant verscheen. Dat laatste leek helemaal verleden tijd toen de uitkomende Drylster sluitpost bij een diepe bal de bal buiten de zestien met de hand beroerde en er met rood vanaf moest.



Niettemin deelde de ploeg van trainer Johan Faber via invaller Lars Bos een speldenprik uit en daartoe werd men in staat gesteld, omdat Waterpoort Boys niet echt met de man meer-situatie wist om te gaan en omdat de thuisclub de bal in een (te) laag tempo bleef brengen. Dat was een kolfje naar de hand van de bezoekers, al zwijnde men bij pogingen van Van der Meulen, Lars van Dijk en invaller Marvin de Boer ook een paar keer, Dat laatste deed Waterpoort Boys ook, toen de bal na een vrije trap op de paal werd geschoten maar bij de rebound van Bos was het Sneker geluk op.



Extremis

De Snekers moesten in de achtervolging en had daar nog een minuut of tien voor, al werd de resterende speeltijd als gevolg van kramp bij arbiter IJkema even uitgesteld. Die uitgestelde achtervolging leverde in extremis nog de gelijkmaker van Dylano van Dijk op, waarna Waterpoort Boys via een vrije trap van Andy de Vries en Marcel van der Meulen nog twee mogelijkheden kreeg om de stand helemaal te doen kantelen. Die kanteling bleef echter achterwege en derhalve bleef het bij 1-1. Met dat gelijkspel heeft IJVC op doelsaldo actueel de beste papieren voor een plek in de kokertjes en om die papieren over te nemen zal Waterpoort Boys komende zaterdag met ruime(re) cijfers van Irnsum moeten winnen dan IJVC van HJSC.

Waterpoort Boys - IJ.V.C. 1-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Lars Bos (81.), 1-1 Dylano van Dijk (88.)

Scheidsrechter: J.P. IJkema

Gele kaart: Orlando Pasveer, Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Jorrit Hoekstra (IJVC)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Robert Minks, Stefan Kroon, Jesper Knoop (60. Kevin Kedde), Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Tim van der Werf (80. Andy de Vries), Brian Visser (70. Marvin de Boer), Marcel van de Meulen en Lars van Dijk

Bron: www.pengel.weebly.com