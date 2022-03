Matig Sneek Wit Zwart wint met ruime cijfers

SNEEK - Blijkens de omhelzing van zijn teammanager was de opluchting bij Sneek Wit Zwart-trainer Carlo Rietdijk groot. Na vier opeenvolgende nederlagen eindelijk weer eens een overwinning, al was van een “Remontada" zeker geen sprake. Daarvoor was het voetbal in grote delen van de wedstrijd tegen TONEGO gewoon te matig.

Mogelijkheden

​De eerste helft was er één met enerzijds een in een te laag tempo spelende thuisclub en anderzijds een opponent die ondanks het eenrichtingsverkeer uiteindelijk toch betrekkelijk eenvoudig overeind bleef. Toch lagen er voor Sneek Wit Zwart wel degelijk mogelijkheden. De eerste was voor Jorn Wester die na een voorzet van Alwin Velds net naast kopte, en de tweede voor Stefan Westhof die nadat Wester zich op de achterlijn langs twee verdedigers wurmde, teveel tijd nodig had.

​Na die eerste prikken werd het spel echter rommeliger. Niettemin kregen de “Snitsers” ook toen een paar behoorlijke mogelijkheden. Na een interceptie van Robin Semplonius schoot Kevin Huitema echter centimeters naast en niet veel later belandde na een corner een kopbal van aanvoerder Thijs Goes in het zijnet.

Net niet

​Pas na een klein half uur verscheen TONEGO voor het eerst in de buurt van doelman Robert Jelsma, maar met een ingreep haalde Dani Mohamad de angel uit die aanval. Toen die even later bij wijze van spreken wel mocht steken, was het een kwestie van net niet en dat laatste was ook van toepassing op de laatste inspanningen van Sneek Wit Zwart. Een uithaal van Leon de Vries verdween namelijk over en bij een voorzet van Wester op Semplonius speelde dezelfde kwestie.

Daarvoor had Velds met een voorzet vanaf links ook al geen medespeler bereikt, maar vlak na rust viel de eerste “Flanke” van de voet van Kevin Huitema precies tussen de laatste lijn en de doelman in, waarna Jorn Wester de bal bij de tweede paal tegen de touwen werkte (1-0). Die treffer voelde als een bevrijding en een paar minuten na die bevrijding leek de tweede in de maak. Kevin Huitema slaagde er echter niet in om de bal na een voorzet van Wester tussen de palen te koppen.

Opluchting

Aan de andere kant viel vervolgens bijna de gelijkmaker maar de inzet ging via de lat over. Daarna waren de gasten bij een hoekschop nog een keer dreigend, werd een counter heel matig uitgespeeld en verdween een schuiver naast. Daarmee bekroop het thuispubliek toch het gevoel dat de wedstrijd nog niet gelopen was, maar in de 70ste minuut stond Wester bij een voorzet opnieuw op de juiste plaats en klonk er toch een zucht van opluchting op Tinga. Die zucht klonk even later nog luider toen Kevin Huitema even later een afvallende bal tegen de touwen schoot en toen Wester nog geen minuut daarna na voorbereidend werk van invaller Joey Huitema de vierde treffer liet noteren.

Omhelzing

Het was voor trainer Carlo Rietdijk reden om zijn teammanager om de nek te vliegen en dat had hij nadien nog een keer kunnen doen. Nadat bij een voorzet van Wester alle alarmbellen afgingen, De Vries voorlangs schoot en Kevin Huitema meer met het voorbereidende werk van Velds had moeten doen (zijn halfvolley verdween over), schoof broertje Joey na een teruggetrokken bal beheerst de 5-0 in de rechter benedenhoek.

Daarmee kreeg de zege alsnog groteske vormen. Het voetbal was zoals hiervoor al werd vermeld, daarentegen echter verre van groots, zulks in tegenstelling tot de opluchting. Komende zaterdag gaat Sneek Wit Zwart dat de concurrentie ook zag winnen, bij CVVO op bezoek en dan moet blijken of de opluchting aanhoudt.

Sneek Wit Zwart - TONEGO 5-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (46.), 2-0 Wester (70.), 3-0 Kevin Huitema (74.), 4-0 Wester (75.), 5-0 Joey Huitema (88.)

Scheidsrechter: C. Koper

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Dani Mohamad, Harvey de Boer, Leon de Vries, Stefan Westhoff, Robin Semplonius (69. Joey Huitema), Kevin Huitema en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com/