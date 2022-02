Matig Sneek Wit Zwart verliest meer dan de punten

SNEEK - In de vooruitblik op de wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart en SVM Marknesse werd al de verwachting uitgesproken dat het deze keer niet zo gemakkelijk zou gaan als een jaar eerder. Welnu het ging aan de kant van de Snekers eigenlijk helemaal niet. Dat had niet alleen een 0-3 nederlaag tot gevolg, maar daardoor leverde men ook de ongeslagen status en de virtuele voorsprong op directe concurrent Workum in.

SVM meest dreigend

De ploeg van trainer Carlo Rietdijk die rechtsback Joris Speelman​ op links en Alwin Velds aanvankelijk als enige verdedigende middenvelder had geposteerd, moest in het eerste half uur het initiatief aan de gasten laten. Dat leidde al snel tot een corner, al had de arbiter kort daarvoor ook voor een overtreding op Stefan Westhof kunnen fluiten. Dat deed de leidsman echter niet en uit de al genoemde hoekschop verdween een halve omhaal maar net naast de Sneker goal. Die kwam even later bij een harde uithaal opnieuw onder vuur te liggen, maar doelman Robert Jelsma pareerde de bal bij de eerste paal.

Die staander kwam aan de andere kant echter helemaal niet in beeld, omdat Robin Semplonius aan een diepe bal geen vervolg kon geven en omdat hij na een voorzet van Jorn Wester teveel tijd nodig had om tot een doelpoging te komen. Die kwam in de volgende minuten ook niet tot stand, aangezien met name Wester een aantal malen achter elkaar "het pakketje” bij het foute adres afleverde.

Beter

SVM bleef dan ook de meest dreigende formatie en kreeg na een voorzet vanaf links bijna een rebound in de schoot geworpen. Uiteindelijk resulteerde die situatie in een corner. Daarbij greep de Sneker defensie weifelend in en vloog uiteindelijk een inzet tot opluchting van het thuispubliek voor de Sneker goal langs. Nadat even later een vrije trap een eenvoudige prooi voor Jelsma was en een schuiver net naast zijn burcht belandde, kwam Sneek Wit Zwart beter in de wedstrijd.

Dat leidde na een voorzet van Wester tot een kopkans voor Westhof. Het was zo’n beetje de eerste geslaagde actie van de thuisclub en die werd al snel gevolgd door een tweede, toen Kevin Huitema ploeggenoot Semplonius vrijspeelde. Hij kreeg de bal echter niet tussen de palen en kort daarop was zowel een passje op “Sempie” als de voorzet van de jonge aanvaller van (te) matige kwaliteit.

Toen die kwaliteit bij een inzet van Wester wel aanwezig was, spatte de bal op de vuisten van de doelman van SVM uiteen. Diezelfde keeper kreeg bij een kopbal van Kevin Huitema nog net een handje achter de bal, waarna het gespikkelde monster bij de volgende hoekschop via de knie van Wester over de achterlijn verdween en Freerk de Jong met een streep voor het slotakkoord van het eerste bedrijf zorgde.

Anders

Die activiteit in het laatste kwartier van de eerste helft gaf de burger moed, maar het zou in de tweede helft totaal anders lopen, al speelden de eerste activiteiten zich nog wel voor de goal van SVM af. Een volley van Velds verdween echter recht in de handen van de goalie en diezelfde handen brachten bij een inzet vanuit de draai van Kevin Huitema opnieuw redding.

Huitema zag vervolgens dat zijn eigen doelman bij een inzet van Bart Bakker niet helemaal vrijuit ging en dat het avondje AVRO met een uit Workum afkomstige partner voor hem wel eens iets minder plezierig zou kunnen worden. De middag werd dat in ieder geval wel, want tien minuten na de openingstreffer verdubbelde SVM de marge, toen Mark Verwer na een hoekschop bij de tweede paal mocht uithalen en de bal in de verre hoek schoot (0-2).

Brechstange

Trainer Carlo Rietdijk reageerde onmiddellijk en stuurde met Age Hains Boersma zijn “Brechstange" naar het front. Het Sneker breekijzer deed met een aantal kopballen meteen van zich spreken, maar gebruikte niet veel later zijn stem naar het oordeel van de “scheids” niet vleiend genoeg en mocht met twee keer geel vroegtijdig de kleedkamer opzoeken.

Kort daarvoor had SVM bij een snelle uitbraak overigens een 100% kans om zeep geholpen. Tegen het even later in ondertal - en nog steeds niet overtuigend - spelende Sneek Wit Zwart maakte dat echter niet al te veel uit, al probeerde de thuisclub met Jan Dommerholt voor verdediger Joey Westerhof nog wel de alles of niets-kaart uit te spelen. Die troef leverde echter geen roem op. Integendeel, in de 82ste minuut profiteerde SVM optimaal van de daarmee gepaard gaande ruimte en schoof Zowel Smit nadat hij Jelsma had omspeeld, de definitieve beslissing tegen de touwen.

​Sneek Wit Zwart probeerde daarna nog wel de spreekwoordelijke eer te redden, maar de doelman van SVM - de gehele wedstrijd al een sta in de weg - wilde van geen wijken weten en derhalve ging voor de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, niet alleen punten, maar ook de ongeslagen status en de virtuele voorsprong op Workum dat komende zaterdag als gastheer van de Snekers optreedt, verloren.

Sneek Wit Zwart - S.V.M. Marknesse 0-3 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Bart Bakker (50.), 0-2 Mark Verwer (61.), 0-3 Zowie Smit (82.)

Scheidsrechter: A. Vellinga

​Gele kaart: Robin Semplonius (Sneek Wit Zwart), Jasper Corjanus (SVM Marknesse)

Rode kaart (2x geel): Age Hains Boersma (Sneek Wit Zwart).

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Joris Speelman, Joey Westerhof (79. Jan Dommerholt), Thijs Goes, .Nils Bruining (63. Age Hains Boersma) Alwin Velds, Freerk de Jong, Stefan Westhof (35. Harvey de Boer), Robin Semplonius, Kevin Huitema en Jorn Wester.

Bron: https://pengel.weebly.com/