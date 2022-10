Matig Sneek Wit Zwart creëert veel te weinig

Velds

Dat laatste deed Alwin Velds naar het oordeel van de verder prima leidende arbiter iets te heftig, waarna de linksback mocht inrukken. Velds zorgde eerder in de wedstrijd overigens wel voor één van de weinige en misschien wel het enige Sneker hoogtepunt door een vrije trap fraai binnen te schieten. Verder was het aan de kant van de thuisclub uit al te best en dat gold niet in de laatste plaats voor de gehaalde doelman van de wit-zwarten, want die zag er bij twee voorzetten niet echt goed uit.



Hun ding

​Trouwens ook die van de bezoekers ging bij een treffer niet geheel vrijuit, want hij liet bij een vrije trap van de verder onzichtbare Jeton Musliu de bal los, waarna Robin Semplonius het gespikkelde monster uiteindelijk over de doellijn drukte. Het was de gelijkmaker, want een aantal minuten eerder had Guido Cnossen de bal over de mistastende Niels Kuperus tegen de binnenkant van de paal gekopt en bood een ultieme reddingspoging van de Sneker defensie ook geen soelaas meer. In die verdediging deden Joris Speelman en Joey Westerhof gewoon hun ding en daarmee behoorden zij deze middag tot de beteren aan Sneker zijde.



Meer dreiging

Na de gelijkmaker had Sneek Wit Zwart optisch wel een overwicht, maar behoudens één hectische situatie leverde dat de slordige Snekers niks op. Van de gasten uit Grou ging dan ook meer dreiging uit, al vond de ploeg van trainer Rick Jansma zowel bij een voorzet vanaf rechts als bij een ingekopte vrije trap niet de juiste richting. Dat was aan de andere kant niet anders bij een voorzet van Musliu, terwijl bij een combinatie tussen Stefan Westhof en de al genoemde Semplonius de nauwkeurige afstemming eveneens ontbrak.



Kunststukje

​Vlak na rust kopte Freerk de Jong na een uiterste krachtsinspanning van Velds in, maar ook deze keer stond het vizier niet goed afgesteld. Een paar minuten later stond het hulpmiddel echter in de juiste stand, toen de linksback van Sneek Wit Zwart een vrije trap mocht nemen en de bal zoals hiervoor al werd vermeld, op fraaie wijze binnen schoot (2-1). Het was vanuit Sneker perspectief het eerste hoogtepunt van de middag en het zou naar later bleek, ook het enige hoogtepunt blijven, onder meer omdat Velds er bij een volgende vrije trap niet in slaagde om zijn kunststukje te herhalen.



Andringa

Bij GAVC had toen inmiddels de bij Sneek Wit Zwart niet geheel onbekende Tjeerd Andries Andringa zijn “entrada” gemaakt. Bij zo’n beetje zijn eerste actie klopte hij centrale verdediger Daniël Bennik op snelheid, waarna hij met een fraaie lob doelman Kuperus het nakijken gaf. De snelle spits verscheen daarna nog een paar keer in de spotlight, maar na een steekpass bleef zijn actie zonder vervolg en bij een volgende actie toen hij de bal breed gaf, schoot een ploeggenoot tegen Kuperus op, al zal men in Sneker kringen ongetwijfeld over een cruciale redding spreken.



Reacties

Over die redding werd even later echter niet meer gesproken, want toen ging het vooral over de derde Grouster treffer. Daarbij werd doelman Kuperus in de ogen van de “homeside" gehinderd c.q. onreglementair in “zijn werk” belemmerd. De arbiter van dienst zag er echter niks in en telde de kopbal van Jeroen van Dijk waarbij de Sneker sluitpost opnieuw een niet al te beste indruk achter liet, gewoon mee. Die telling leidde tot een aantal heftige reacties, waarbij die van linksback Velds met rood werd bestraft en waarbij de assistent-scheidsrechter van Sneek Wit Zwart het bijltje (lees: de vlag) er bij neergooide.



Sneek Wit Zwart gooide het bijltje er nog niet bij neer en probeerde in de minuten die nog restten, nog een punt uit het vuur te slepen. Daarbij had Freerk de Jong na een voorzet van Kevin Huitema nog bijna succes, maar een gelijkmaker zou niet helemaal terecht zijn geweest. GAVC was over het geheel genomen de betere ploeg en creëerde meer dan Sneek Wit Zwart, dat heel, heel matig speelde en nagenoeg niks tot stand wist te brengen.

Sneek Wit Zwart - G.A.V.C. 2-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Guido Cnossen (14.), 1-1 Robin Semplonius (19.), 2-1 Alwin Velds (55.), 2-2 Tjeerd Andries Andringa (74.), 2-3 Jeroen van Dijk (87.)

Scheidsrechter: S.F. Bosscha

Gele kaart: Leon de Vries, Niels Kuperus (Sneek Wit Zwart), Luc Tjalma, Guido Cnossen, Rinse Jan de Groot, Pieter Hoen (GAVC)

Rode kaart: Alwin Velds

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Daniël Bennik, Joris Speelman, Leon de Vries (81. Auke de Boer), Stefan Westhof,, Freerk de Jong,. Kevin Huitema, Jeton Musliu (59. Harvey de Boer) en Robin Semplonius (69. Joey Huitema) .