Matig ONS Sneek bijt zich stuk op tweedeklasser FVC

(Te) weinig munt

Toch was dat in Leeuwarden de de uitkomst van het treffen op sportpark Wiarda, dat pas in de slotfase met doelpunten opgekleurd werd. Dik tien minuten voor tijd brak invaller Ruben Eijzenga namens de bezoekers de ban, maar vervolgens was het ONS Sneek dat de bus parkeerde. Dat leidde niet alleen tot de gelijkmaker van de voet van Guydeon Boomsma maar ook tot de nodige verwijten, te meer omdat ONS Sneek evenals afgelopen dinsdag op Tinga in de voorgaande speeltijd (te) weinig en nog minder munt uit de mogelijkheden wist te slaan.



Tactiek werkt

Voetballend was het ook minder sprankelend dan aan de Molenkrite, al moet daarbij worden vermeld dat FVC beduidend minder ruimte weggaf dan Sneek Wit Zwart. De Leeuwarders deden namelijk hetzelfde als ONS Sneek in de slotminuten en parkeerden de bus om vanuit de omschakeling toe te slaan, De statistieken die het balbezit in kaart brachten, sloegen dan ook duidelijk in het voordeel van ONS Sneek uit. FVC trainer Harold Wekema en de zijnen hadden daar echter lak aan en constateerden dat hun tactiek werkte en dat ONS Sneek niet of nauwelijks openingen wist te vinden...



De Haas

De drinkpauze was dan ook het meest aangename moment, want voetballend viel er op Wiarda zowel voor als na de tankstop weinig te genieten. Bij pogingen van Jelle de Graaf en Joran Swart belandde de bal niet tussen de palen en toen dat bij een sfstandsschot van Mounir Loolofs wel gebeurde, stond FVC-doelman Jochem de Haas “goldrichtig”. Ook met een eerste poging na rust - een schot van Joran Swart - had de goalie weinig problemen. Die poging kreeg echter geen navolging, of het moeten de vrije trappen zijn geweest die ONS Sneek op het uur kreeg.



IJs gebroken

Bij één van dei vrije trappen moest De Haas de bal lossen, maar bij de rebound van Welmer van der Heide kreeg de goalie hulp van het aluminium. Van der Heide die afgelopen dinsdag tegen Sneek Wit Zwart ook nogal wat kansen onbenut liet, had die mogelijkheid moeten verzilveren. Dan was het wellicht klaar geweest, al waren het later na de openingstreffer vooral de mannen van trainer Arnoud Koster die achteruit liepen. Die openingstreffer kwam overigens op naam van invaller Ruben Eijzenga die de bal met nog een minuut of tien op de klok beheerst langs De Haas schoot.



Daarmee was zo dacht iedereen, het ijs gebroken. Het zou echter geen wak worden. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd frommelde Bomsma namelijk de gelijkmaker tegen de touwen en daarmee kreeg de wedstrijd een uitslag, die vooraf niet voor mogelijk werd gehouden en die als prognose zeer waarschijnlijk tot opname van de voorspellers had geleid.

F.V.C. - O.N.S. Sneek 1-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Ruben Eijzenga (78.), 1-1 Guydeon Boomsma (87.)

Scheidsrechter: M.J. Arends

Gele kaart: Jan Teprstra (FVC), Jorn Dijkstra (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Pieter Abe de Jong (62, Jorn Dijkstra), Joran Swart, Glenn Buma, Mounir Loolofs, Tim ten Voorde, Giovanni Aronds, Stephen Adisie (62. Nigel Hardenberg), Jelle de Graaf (62. Geoffrey Eekhof), Welmer van der Heide (75. Ruben Eijzenga) en Lars van der Brug (62. Simon Abrehaley)

Bron: https://pengel.weebly.com/