Matig LSC 1890 niet langs Dronrijp

SNEEK-Het was een zwoele nazomeravond waarbij men de keuze had om de restjes van de vorige barbecue op de grill te leggen of om de oefenwedstrijd tussen LSC 1890 en Dronrijp te bezoeken. Met de recente duels op het netvlies kozen wij voor de laatste optie, maar of die keuze wel zo verstandig was? De ploeg van trainer Marcel van der Valk die in de voorbije weken sterk op dreef was, speelde matig en mocht uiteindelijk niet mopperen dat het op de valreep nog gelijk werd.

Met uitzondering van doelman Jesse van Sermondt die in de warming-up geblesseerd raakte, begon LSC 1890 met dezelfde ploeg als die, die afgelopen zaterdag over Nijland heen denderde. Die ploeg was echter slordig in de opbouw en speelde teveel postbodevoetbal, waardoor de goed georganiseerde gasten niet vaak in de problemen kwamen.

De eerste problemen

De eerste problemen waren dan ook voor LSC 1890. Martijn Zwaga voorkwam echter met een goede ingreep dat de bezoekers op links de achterlijn konden halen, en niet veel later bereikte een aanvaller net niet de zestien, omdat hij net daarbuiten ten val werd gebracht. De toegekende vrije trap verdween via de muur over de achterlijn, waarna de daaropvolgende hoekschop niks opleverde. Even daarvoor leek de thuisclub aan de andere kant voor de eerste Sneker dreiging te zorgen, maar na een steekpass van Tom Doldersum reikte de voorzet van Tarik Bourakba te ver, terwijl een solo van diezelfde Bourakba vervolgens vroegtijdig tot staan werd gebracht.



Nadat Martijn Zwaga half onder de bal doorging en door rugdekking van Aaron Brouwer werd gered, kreeg de thuisclub na een combinatie tussen Maarten Kingma en Noël Wever de eerste, echte mogelijkheid. Diezelfde Wever nam kort daarop na voorbereidend werk van Kingma en Doldersum het vijandige doel onder vuur waar een andere optie wellicht een betere keuze was geweest en toen hij bij de volgende aanval wel voor een voorzet koos, wist hij niemand te bereiken.



Niet veel later werd Kingma in kansrijke positie teruggefloten, waar de voordeelregel op zijn plaats was geweest. Het was met een moment waarbij Douwe Wim Terpstra aan de noodrem leek te trekken, één van de weinige discutabele beslissingen van de goed leidende "ref" die vervolgens zag dat na een aanval over veel schijven en na een voorzet van Han Miedema bij Dronrijp alle alarmbellen afgingen. Het gespikkelde monster belandde echter niet in "de schuilkelder" en dat gebeurde ook niet, toen Terpstra bij de daaropvolgende corner een kopkans kreeg.



Kort daarop leek aan de andere kant de openingstreffer in de maak, toen Dronrijp het van grote afstand probeerde en de bal over doelman Jesse Molenaar heenging. Tot opluchting van het thuispubliek belandde die poging naast de goal en datzelfde resultaat werd na een rush van Aaron Brouwer bijgeschreven, al hield hij aan zijn inspanning wel een corner over. Die hoekschop werd half weggewerkt, waarna Maarten Kingma niet de juiste richting vond. Diezelfde Kingma bood vervolgens Wever een niet te missen kans maar de spits slaagde er voor een bijna lege goal niet in om de bal in het mandje te deponeren en dat laatste lukte de gasten ook niet omdat een inzet van groen-witte makelij tot twee keer toe werd gekraakt.



Toen de bal even later wel doorkwam, stond doelman Jesse Molenaar op de juiste plek en bij een volgende inzet waarbij Zwaga de aanval met een sliding niet wist te onderbreken, ging de bal voorlangs, iets wat op slag van rust ook gebeurde bij een krul van Patrick Zijda. Zijda probeerde het vroeg in de tweede helft waarin Valk de nodige wissels doorvoerde, met een poging van grote afstand, doch de bal raakte al snel uit koers en ook bij Jocelyn Haaima stond het kompas na een actie en een voorzet van Wever niet goed afgesteld.



​Na een "Flanke" van Martijn Zwaga bleef een nieuwe poging van Zijda zonder succes en dat bleef aan de andere kant ook uit, omdat Molenaar bij een inzet van de bezoekers twee keer adequaat reageerde. Vervolgens viel een poging van Tom Doldersum ook al in de categorie "onschadelijk", waarna een schot van Haaima eindelijk schade leek aan te richten. De doelman van de groen-witten tikte de bal echter uit de bovenhoek en zag dat zijn ploeggenoot Bauke Kamminga bij de daaropvolgende tegenaanval optimaal van desorganisatie in de Sneker defensie profiteerde (0-1).

Achterstand ongedaan maken



​LSC 1890 probeerde die achterstand ongedaan te maken en daarbij was vooral Tom Doldersum een plaag voor de vijandelijk defensie. Zijn voortzetting was echter niet altijd zuiver, al leidde dat wel een keer tot een situatie die veel weg had van een schiettent. De roos werd bij een drietal pogingen echter niet geraakt en na een vrije trap van René Cnossen verscheen de gelijkmaker bij een kopbal van Haaima ook niet op de betreffende pagina van teletekst.



​Vlak voor tijd werd die pagina echter alsnog bijgewerkt, toen Doldersum aan de rechterkant van het veld hard onderuit werd gehaald en hij zichzelf met de vrije trap belastte. De door hem ingebrachte bal leek een simpele prooi voor de doelman van Dronrijp te worden, maar een inkomende verdediger deed hem twijfelen, waarna de bal bij de tweede paal binnen viel (1-1). Daarmee kreeg de oefenpot vanuit Sneker perspectief toch nog een happy end, al zal het deze nazomeravond vertoonde spel menigeen minder vrolijk hebben gestemd.

LSC 1890 - Dronrijp 1-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Bauke Kamminga (75.), 1-1 Tom Doldersum (87.)

Scheidsrechter: G. Boorsma

Opstelling LSC 1890: Jesse Molenaar, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Martijn Zwaga, Aaron Brouwer, Maarten Kingma, René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/