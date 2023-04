Masters of Kyokushin gaat Internationaal

Op deze dag vond namelijk de primeur en de eerste editie van het gala “Master of Kyoukushin” plaats. Wat destijds als idee begon, werd realiteit. Vele vechters afkomstig uit verschillende streken van het land betraden het podium in een spectaculaire setting met licht en geluid om hier te strijden om de felbegeerde bokaal.

Dit bleek achteraf een perfecte combinatie te zijn waar, door veel sportscholen en personen, nog lang over werd gesproken. Wat resulteerde in het feit om het in de jaren erop het nogmaals over te doen.

Inmiddels staat Kyokushin Karate IJlst erom bekend een goed georganiseerd gala neer te zetten die vele sportscholen tot over de grens heeft weten te bereiken en er op internationaal niveau over gesproken wordt.

Dit jaar organiseert Kyokushin Karate IJlst inmiddels de zesde editie op 22 april, waar er naast deelnemers uit Nederland ook verschillende vechters uit België, Duitsland, Roemenië en Bulgarije overkomen om in IJlst met elkaar de strijd aan te gaan in vooraf samengestelde partijen om de winst. Waar wederzijds respect en discipline de basiswaarden vormen voor een waar spektakel.

De deelnemers zullen hun vechtkunsten vertonen op een podium van circa 80 cm hoog. De arbitrage is in handen van ervaren scheidsrechters.

Masters of Kyokushin vindt plaats in een spectaculaire setting met licht en geluid.

Dit zorgt ervoor dat niet alleen voor de vechtsport kenner het gala een must is om te bezoeken, ook een "leek" zal genieten van het spektakel en de sportiviteit die de deelnemers laten zien in hun gevecht over 2 ronden.

Locatie, M.F.C. de Utherne, De Dassenboarch 25, 8651 CB IJlst

Zaal open: 18:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Entree: €15,00

Dit jaar ook te volgen via live stream op fite.tv