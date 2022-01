Masterclass voor trainers en coaches in SWF

WORKUM- Maandag 17 januari vindt van 19.30-21.30 uur in de Rolpeal in Workum de eerste van de vier masterclasses plaats voor trainers en coaches die actief zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In deze masterclass gaat sportpedagoog Tessa Blom in op het nut en de noodzaak van een positieve sportcultuur en geeft zij handvatten hoe in de praktijk om te gaan met verschillende gedragstypes van sporters. Het initiatief van de masterclasses is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen het lokaal Sportakkoord en het beweegteam SWF. Je kunt je nog aanmelden voor deze masterclass via www.beweegteamsudwestfryslan.nl NB: indien de maatregelen een fysiek bijeenkomst niet toestaan, zal de masterclass online plaatsvinden