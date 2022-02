Masterclass voor trainers en coaches

In deze masterclass vertelt ASM-instructeur Lennart Adema over het nut en de noodzaak van breed motorisch opleiden. In de praktijk ondervindt de deelnemer hoe leuk veelzijdig bewegen is en hoe multiskills kunnen worden ingezet in de training of warming-up. Het initiatief van de masterclasses is tot stand gekomen vanuit het lokaal Sportakkoord en het Beweegteam SWF. Je kunt je voor 13 februari aanmelden voor deze masterclass via www.beweegteamsudwestfryslan.nl