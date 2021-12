Masten en zo..! en Zeilmakerij UK – De Vries Sails fuseren

Na een nauw overleg nemen de heren de Jong en Stroo het stokje over van Jan de Vries en Renze Runia die met hart en ziel de afgelopen jaren de leiding hebben gehad.

UK Sailmakers is een grote, internationaal opererende zeilmaker organisatie waarbij ruim 50 zelfstandige zeilmakerijen uit alle werelddelen zijn aangesloten. Hiermee behoort UK Sailmakers tot de top drie wereldwijd.

Masten en zo..! gespecialiseerd in jachttuigerij en is al 25 jaar gevestigd in Sneek maar zal nu met name op locatie zijn expertise uitdragen.

De top van de canvas, zeilmakerij en tuigerij van Nederland nationaal en internationaal komen zo samen en zullen de toekomst van de zeilwereld naar een hoger niveau tillen.