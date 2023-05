Mascottes Alex en Sammy van RCN Vakantiepark de Potten krijgen een make-over en een vriendinnetje

Op 27 mei 2023 komt Club Sammy voor het eerst op RCN de Potten. De lancering van de vernieuwde karakters zal gevierd worden met een feestelijk programma. Alle vakantiegasten en kinderen uit de omgeving worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met dit avontuurlijke trio.

Club Sammy

In een wereld die steeds digitaler wordt, vergeet je soms hoe mooi de wereld is en hoe fijn het is om die samen te ontdekken. Gelukkig bestaat er een plek waar ontspanning, natuur en vriendschap vanzelfsprekend zijn ‘RCN de Potten’. Daar woont de stoere hond Sammy.

Sammy woont midden in het groen, daar heeft hij de leiding over Club Sammy. Iedere dag organiseert hij allerlei geweldige activiteiten, van stoere avonturen tot luieren in de zon.

Alex & Emma zijn vaste gasten van RCN de Potten die ieder jaar terugkomen. Bij aankomst rennen ze direct naar Sammy om te vragen of hij nieuwe missies heeft. Zo is ieder dag op vakantie een grote ontdekking. Samen beleeft Club Sammy de grootste avonturen en het leukste is, jij mag met ze mee!

Goed Voor Elkaar

RCN Vakantieparken biedt al meer 70 jaar een combinatie van kamperen en verblijfsaccommodaties op de meest prachtige locaties. Met 18 vakantieparken in Nederland, Frankrijk en Duitsland zorgt RCN jaarlijks dat zo’n 300.000 gasten een heerlijke vakantie beleven. Maar RCN gaat verder en heeft een missie om deze vakantiebeleving te delen met zoveel mogelijk mensen. Ook voor wie dit nu niet bereikbaar is. Daarom besteed RCN de volledige winstuitkering aan maatschappelijke projecten. RCN Vakantieparken, goed voor elkaar.