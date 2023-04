Martinikerk in Sneek is na jaren verbouwen klaar

Om hem heen liggen verschillende stoelen nog in het plastic te wachten tot zij officieel uitgepakt kunnen worden. "Dat zijn de laatste dingen gelukkig", zegt Tjalsma terwijl hij een grote houten deur opent naar de ingang van de kerk.

Daar staan de banken in een U-vorm richting de preekstoel. Op de bovenste verdieping staat het goud-witte orgel. "Op deze banken zijn we zo trots", zegt Tjalsma. "Dit zijn banken uit de negentiende eeuw en die hebben we zoveel mogelijk bewaard. Enkelen zijn nieuw, maar dat kwam omdat ze te erg versleten waren."

"We hebben het mooi in de U-vorm gehouden, want dan kun je de hele kerk in de gaten houden als je er zit. Als iedereen achter elkaar zit, kun je niet zien wie ver achter je zit. Nu kan dat wel. Mensen houden het overzicht."

Eeuwenoude grafstenen

Drie protestantse gemeenten in Sneek komen voortaan samen onder het dak van de Martinikerk, daarom was er een verbouwing en nieuwbouw nodig. "Wij zijn in 2016 al begonnen met de plannen voor de nieuwbouw", legt Tjeerd van der Kooi van de bouwcommissie uit. "Dan weet je dat je overal tegenaan kan lopen, maar dat het zeven jaar zou duren, hadden we niet verwacht."

Dat kwam vooral door de vondst van eeuwenoude grafstenen. Vorig jaar lag een deel van de houten vloer van de kerk eruit. Daardoor zijn tientallen grafstenen blootgelegd, de oudste komt uit de vijftiende eeuw. "Wij hebben die stenen teruggebracht", zegt Van der Kooi. "Die liggen in een kleiner kerkgebouw hieraan vast. Daar kun je vanuit de grote kerk heenlopen."

Glazen koepel

Om de kerk heen is een soort van glazen koepel geplaatst. Zo kun je van buiten in de kerk kijken. "Wij willen de mensen bij de kerk betrekken", zegt Tjalsma. "Zo blijven mensen eerder bij de gemeenschap en ook hopen we dat mensen sneller naar binnen willen lopen."