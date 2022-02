Martini Koorschool Sneek zoekt kinderen voor de Matthaus Passion

SNEEK- De Martini Koorschool Sneek is weer begonnen met repeteren en heeft voor de kinderen de Matthäus Passion van Bach op de lessenaar staan. Twee jaar lang kon dat stuk niet helaas niet klinken, maar dit jaar mag het weer in de tijd voor Pasen. De Matthaus Passion is een bijzonder werk, omdat er maar liefst twee koren, twee orkesten én een kinderkoor voor de uitvoering nodig is.

Niet alleen is de muziek voor toehoorders een geweldige ervaring, voor kinderen is meezingen in dit werk een unieke mogelijkheid om een indruk te krijgen van de wonderschone wereld van de klassieke (koor)muziek. Voor talenten is het tevens een opstap naar de opleiding van de Martini Koorschool. Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Acht repetities

Het project bestaat uit 8 repetities onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren en één of meer concerten met orkest en koor, een ervaring die een leven lang bijblijft! De repetities worden gegeven in Sneek vanaf 7 februari op maandagavonden van 18.00u tot 19.00u of woensdagmiddagen van 16:00u tot 17:00u. De concerten vinden plaats in de week van 11 tot 17 april. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.mjks.nl