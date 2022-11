Martini Bricks in Sneek

SNEEK- In het centrum van Sneek staat al eeuwen de prachtige oude Martinikerk. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan een complexe verbouwing en renovatie. Omdat deze activiteiten bijna gereed zijn start men in de maand december met een pilotprogramma v.w.b. culturele/commerciële activiteiten. Zo staan er concerten, kerstlunches etc. gepland en is er ook ruimte voor andere publieksevenementen