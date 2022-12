Martini Bricks in Martinikerk Sneek

SNEEK- Op 29 en 30 december aanstaande wordt er in de Martinikerk in Sneek het lego-evenement MARTINI BRICKS geoarganiseerd. De Martinikerk een prachtig gebouw in het centrum van Sneek is de afgelopen tijd ingrijpend verbouwd en gaat de toekomst in als een multifunctioneel centrum waar niet alleen kerkdiensten worden gehouden maar waar ook ruimte komt voor muziek en theater maar ook voor andere publieksevenementen.