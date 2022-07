Martha Maltha wint opnieuw de zware wielercours Maratona dles Dolomiti

LA VILLA - Martha Maltha (37) uit Sneek heeft vandaag de Maratona dles Dolomiti gewonnen. Deze lang-afstandskoers, in Italië een Gran Fondo genoemd, gaat dwars door het hart van de Dolomieten in Italië.

De route van 138 kilometer start in La Villa en kent onderweg een zevental stevige beklimmingen. Bij de vrouwen in de categorie 30-39 jaar waren ruim 200 deelneemsters. Oud volleybalster Maltha finishte in Corvara in een tijd van 5:12,27 en dat was de snelste tijd van alle leeftijdscategorieën bij de vrouwen. Ze was bijna 8 minuten sneller dan de nummer twee en ruim 5 minuten sneller dan vorig jaar toen ze de koers ook al op haar naam schreef. In 2018 eindigde de Sneekse 3e en in 2019 werd ze 2e. Dat kunnen we gerust een prachtige erelijst noemen.

De Maratona is de populairste cyclo van Italië en de grootste koers voor amateurs in Europa. Het wielerspektakel is de hele dag live op de Italiaanse TV, de RAI, te volgen.