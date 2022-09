Martha Maltha wint het WK Gran Fondo in Italië

TRENTO - Dit weekend werd het WK Gran Fondo in het Italiaanse Trento gereden, een zware wielerkoers van 143,9 kilometer door het gebergte van Noord-Italië met een hoogteverschil van 3800 meter. In de leeftijdscategorie 34-39 jaar kwam Martha Maltha uit Sneek als eerste over de finish in een tijd van 5:02:42. Een prachtige prestatie!

Een blije Martha vertelt hierover zelf het volgende: "Super gaaf was het! Ik had een goede dag, maar die andere dames waren ook erg sterk. Op de eerste twee klimmen moest ik ze steeds laten gaan, maar kwam er toch weer bij. In de laatste klim heb ik volle bak gereden om er bij te blijven en toen in de afdaling vol gas gereden en niet meer omgekeken. Zo ongelooflijk gaaf dat het gelukt is!"

Eerder dit jaar won Martha Maltha ook al de zware wielerkoers Maratona dles Dolomiti en werd ze derde bij de Öztaler Radmarathon 2022.