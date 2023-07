Martha Maltha doet verslag van ‘haar’ Marathon van de Dolomieten 2023

“Wat een racedag! Mijn doel was natuurlijk weer winnen, maar uiteindelijk ben ik super blij en trots met mijn tweede plaats.

Het was een dag zoals sporten bedoeld is. Het gaat erom je eigen grenzen te testen, zowel fysiek als mentaal. Het beste van je geven en niet alleen tegen je tegenstanders maar ook je eigen mogelijkheden strijden. Gisteren was zeker niet mijn beste dag op de fiets. (Vorig jaar was ik 12 minuten sneller) Ik moest zo hard werken, ik bleef tegen mezelf zeggen geef niet op, blijf proberen, je weet maar nooit, het is nog een lange race etc...

Ik veranderde van positie 1, naar 3, naar 2, naar 4, naar 3 en uiteindelijk sprintte ik naar een tweede plaats. Geweldig! En de nummer 1 van gisteren was zo snel dat zelfs toen ik mijn beste dag op de fiets had gehad, ik haar niet had verslagen. Soms, hoe goed voorbereid en vastbesloten we ook zijn, zijn er concurrenten die beter presteren dan iedereen.

Dus proficiat aan @samantha_arnaudo , een welverdiende winnaar! En dank aan @martina3v89 en @laurasimenc voor de leuke wedstrijd!”