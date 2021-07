Martha Malta wint zware wielercours Maratona dles Dolomiti

De route van 138 kilometer voerde de deelnemers over 7 cols. Eerst werd de beroemde Sella ronde gereden met vier cols, de Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella en de Passo Gardena. Daarna volgde na een passage door de finish in Corvara voor de 2e keer de Passo Campolongo. Niet veel later stond de Passo Giau op het programma. Deze col is één van de zwaarste van Italië. Als laatste van de 138 km lange route stond de beklimming van de Passo Valparola nog op het programma. Totaal werden 4230 hoogtemeters afgelegd.

In 2018 werd Malta nog derde, een jaar later was zilver haar deel en nu dus op de eerste plek, voor de ex-topvolleybalster uit Sneek. Het wielerspektakel is de hele dag op de Italiaanse TV, de RAI, te volgen.