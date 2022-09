Marrit Jasper in definitieve selectie voor WK volleybal

In totaal zijn er veertien vrouwen geselecteerd voor het WK. Jasper is een van de vijf 'passer/lopers' in het team van Selinger. Jasper, die onder contract staat bij het Franse Nantes, is met 165 interlands een van de routiniers in de selectie. Oranje begint vrijdagavond om 20.00 uur met de eerste groepswedstrijd. Kenia is dan de tegenstander.